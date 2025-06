Giornata sicurezza alimentare | Ats 2 972 controlli su 1 658 imprese e strutture

Il 7 giugno si celebra la Giornata della Sicurezza Alimentare, un momento fondamentale per sensibilizzare sull’importanza di garantire cibo sano e sicuro a tutti. In questa occasione, l’ATS ha condotto ben 972 controlli su 1.658 imprese e strutture, sottolineando l’impegno costante nel tutela della salute pubblica. Un evento che ci invita a riflettere e a rafforzare le misure di sicurezza alimentare per un futuro più sano e sostenibile.

L’EVENTO. L’appuntamento ricorre il 7 giugno su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della FAO. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giornata sicurezza alimentare: Ats, 2.972 controlli su 1.658 imprese e strutture

