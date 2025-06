Giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri Mattarella riceve il Generale Luongo al Quirinale

Giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri: un momento di celebrazione e riconoscimento per il valoroso impegno delle forze dell’ordine. Il presidente Mattarella ha incontrato il generale Luongo al Quirinale, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole dello Stato di diritto come pilastro della nostra democrazia. È veramente un piacere testimoniare quanto l’Italia tenga in alta considerazione il lavoro quotidiano dei Carabinieri, custodi della nostra sicurezza e libertà.

Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Comandante Generale dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, in occasione della Giornata nazionale dell’Arma. I due poi si sono incontrati al Quirinale assieme a una rappresentanza di forze dell’ordine. “Elemento fondamentale della nostra unità democratica è il prevalere delle regole dello Stato di diritto “, ha detto il presidente della Repubblica durante l’incontro. “E’ veramente un piacere avere qui al Quirinale i comandanti di stazione ed è arricchito questo questo compiacimento della presenza della prima donna dell’Arma destinata a ricevere un riconoscimento di così grande prestigio”, ha detto ancora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri, Mattarella riceve il Generale Luongo al Quirinale

