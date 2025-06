Giornata nazionale dell' Arma dei Carabinieri | eventi e celebrazioni

Oggi, 5 giugno 2024, l’Italia si ferma per celebrare la Giornata Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, un’occasione speciale per onorare il coraggio e il servizio di uomini e donne che ogni giorno proteggono la nostra sicurezza. Con eventi diffusi in tutto il Paese e una cerimonia solenne a Roma, questa ricorrenza rafforza il senso di comunità e gratitudine verso chi lavora instancabilmente per la nostra tranquillità. La cerimonia nazionale si terrà a Roma, ...

Oggi, 5 giugno 2024, si celebra in tutta Italia la Giornata dell' Arma dei Carabinieri, con eventi organizzati in tutta la Penisola per festeggiare il 211° anniversario della fondazione dell'Arma. Questa ricorrenza è stata istituita per mettere in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell'Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese. La cerimonia nazionale si terrà a Roma, all'interno di Villa Borghese, dove verranno schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti. Durante l’evento avrà luogo la rievocazione storica della celebre Carica di Pastrengo, eseguita dal IV reggimento carabinieri a cavallo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri: eventi e celebrazioni

