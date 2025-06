Giornata mondiale dell’Ambiente? Sarebbe meglio abolirla La natura non è solo nei libri di scienze

Molte occasioni vengono sfruttate per sensibilizzare, ma ridurre la cura dell’ambiente a una sola giornata rischia di semplificare e depotenziare un impegno che dovrebbe essere quotidiano. La natura non è solo un tema da calendarizzare, ma una realtà viva e presente nelle nostre azioni di ogni giorno. È tempo di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente, andando oltre le ricorrenze e rendendo la sostenibilità parte integrante della vita di tutti.

Sono in genere contraria a ogni forma di “giornata di”. Trovo che parlare di un tema una sola giornata all’anno, qualunque sia, persino minore, sia sminuente e inutile. Se un tema è rilevante, allora di quel tema bisognerebbe parlare sempre, ogni giorno, ogni volta che c’è una notizia e non in una giornata istituzionale e, appunto, poco utile. E’ vero che in certi casi la giornata “per” o “di” è funzionale a che i giornali ne parlino. Molte associazioni giustamente approfittano della giornata per avere un po’ di attenzione dalla stampa, che comunque la pagina la deve riempire, e quindi, certo, almeno in quel giorno di quella cosa si parla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it