Giornata mondiale dell’Ambiente la plastica invade ancora gli ecosistemi Su 410 tonnellate prodotte solo il 9% viene riciclato

In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, dedicata quest'anno alla lotta all'inquinamento da plastica, l' Onu e il suo Programma ambientale ( Unep ) rilanciano l'appello all'azione. Mentre il Wwf rende noto che ogni anno vengono prodotte 410 tonnellate di plastica, soprattutto da fonti fossili, e solo il 9% viene riciclato. È necessario fare di più. Tra 19 e 23 milioni di tonnellate finiscono negli ecosistemi acquatici ogni anno e secondo le previsioni dell'Unep si rischia un aumento del 50% entro in 2040 senza un intervento deciso. L'impatto sull'ambiente ci riguarda da vicino: la plastica non solo costituisce l' 80% dei rifiuti dispersi nel Mediterraneo, uno dei mari più inquinati da microplastica, ma rappresenta anche un rischio per la nostra salute, con le nano e microplastiche che inaliamo e ingeriamo con alcuni cibi.