Giornata mondiale dell' ambiente | la Fondazione Pergolesi Spontini vara il suo manifesto green

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, la Fondazione Pergolesi Spontini si impegna con entusiasmo verso un futuro più sostenibile. Con il suo nuovo “Manifesto per un teatro sostenibile e a basso impatto ambientale, sociale ed economico”, l'ente mette in primo piano la tutela del nostro pianeta. Un passo concreto verso responsabilità e innovazione, per trasformare il teatro in un polo di cultura e rispetto per l'ambiente, e dimostrare che anche le passioni artistiche possono essere eco-friendly.

