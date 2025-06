Giornata mondiale dell’ambiente | contrastare la pubblicità dell’industria fossile è una battaglia che s’ha da fare

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, è fondamentale riflettere sulla lotta contro la pubblicità dell'industria fossile, un nemico invisibile ma potente nella crisi climatica. Spesso ci si sente impotenti, ma ogni azione conta: unire i puntini tra consapevolezza e azioni concrete può fare la differenza. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di cambiare rotta e proteggere il nostro pianeta, perché è arrivato il momento di agire con decisione e responsabilità.

Tante volte capita di pensare, o si sente dire: “Ma cosa posso fare, io, contro la crisi climatica?”. Proviamo allora a unire qualche puntino per poi arrivare a delle proposte operative concrete. Dunque, il modello di sviluppo rimane patologicamente dipendente dall’utilizzo delle fonti fossili, principale causa del collasso climatico: carbone, petrolio e gas sono responsabili di oltre il 75% delle emissioni globali di gas serra e di quasi il 90% di tutte le emissioni di anidride carbonica, come si legge anche sui siti dell’Onu. Allora, se si vuole avere una chance di non subire gli impatti più catastrofici della crisi climatica, bisogna ridurre drasticamente e repentinamente l’utilizzo dei combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it