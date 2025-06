Giornata mondiale dell’ambiente | con l’aumento del riscaldamento globale di 27 gradi sono a rischio 100 milioni di bambini

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, è essenziale riflettere sull'urgente crisi climatica che minaccia il nostro futuro. Con un aumento di 27°C del riscaldamento globale, 100 milioni di bambini sono a rischio, subendo i pesi di una crisi nata anche dal nostro comportamento. Tuttavia, mantenendo l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C entro il 2100, potremmo salvare un terzo di questi giovani innocenti e garantire un domani più equo e sostenibile.

Saranno i bambini a subire il peso maggiore della crisi climatica, pur avendo contribuito ad essa in misura minore. Un’ingiustizia intergenerazionale che si mostra già oggi e prende la forma di ondate di calore, fallimenti dei raccolti, siccità, inondazioni fluviali, cicloni tropicali e incendi boschivi. Ma se si raggiungerà l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C entro il 2100, quasi un terzo dei bambini che oggi hanno cinque anni, e si parla di circa 38 milioni di minori, non saranno esposti a ondate di calore senza precedenti nel corso della loro vita. Se l’obiettivo sarà raggiunto, circa 8 milioni di bambini non dovrebbero far fronte a perdite senza precedenti dei raccolti, circa 5 milioni non sarebbero in pericolo a causa di inondazioni dei fiumi e altrettanti sarebbero al sicuro rispetto ai cicloni tropicali di livelli estremi, mentre 2 milioni eviterebbero la siccità e circa 1,5 milioni sarebbero risparmiati da un’esposizione senza precedenti agli incendi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it