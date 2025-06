Giornata mondiale ambiente stop a inquinamento da plastica

Oggi, nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, uniamoci per contrastare l'inquinamento da plastica, una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Questo evento ci invita a riflettere sull'impatto delle nostre azioni e a promuovere soluzioni sostenibili. È il momento di agire insieme, per proteggere il pianeta e garantire un futuro più verde e pulito per le generazioni future. La tutela dell'ambiente inizia da ciascuno di noi.

Si celebra oggi la giornata mondiale dell’ambiente. Il tema de 2025: l’inquinamento da plastica. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata mondiale ambiente, stop a inquinamento da plastica

Giornata Mondiale dell'Ambiente, focus sull'inquinamento da plastica ?https://bit.ly/3HqN70r @ISPRA_Press @plasticfreeit @MarevivoETS @UNEP #OnlyOneEarth #protezionecivile #ambiente #ispra #plasticfree #pesca #mare #plastica #inquinamento #on Partecipa alla discussione

La Giornata mondiale dell’#ambiente 2025 invita all'azione collettiva contro l’#inquinamento da #plastica Un tema molto sentito dai giovani, che ritorna anche in #arpaVideo 2025 "Cucinare l'inquinamento" del liceo Bruno Munari di Vittorio Veneto https://yo Partecipa alla discussione

