Giornata di raccolta sangue | la Croce Rossa fa tappa alla Lega Navale

Se pensi che un gesto semplice possa salvare una vita, non perdere l’occasione di partecipare alla giornata di raccolta sangue alla Lega Navale di Brindisi il 7 giugno. Dalle 8:30 alle 12:30, unisciti a noi per fare la differenza: donare è un atto di generosità che torna indietro sotto forma di speranza e solidarietà. La tua donazione può cambiare il destino di qualcuno.

BRINDISI - Il prossimo 7 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, la sede della Lega Navale di Brindisi si trasformerà in un centro di raccolta sangue temporaneo grazie all'iniziativa "Dona che ti torna", promossa dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi in collaborazione con la Lni locale e l’Asl. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giornata di raccolta sangue: la Croce Rossa fa tappa alla Lega Navale

