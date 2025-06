Giornata dell' ambiente e degli oceani al Podere Leoni passeggiata ecologica con raccolta rifiuti

Sabato 7 giugno, il Podere Leoni di Cesena si trasformerà in un’oasi di impegno e sostenibilità per celebrare la Giornata dell’Ambiente e degli Oceani. In collaborazione con Plastic Free, alle 16.30 partirà una passeggiata ecologica tra le colline, dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla tutela del nostro pianeta. Un’occasione speciale per connettersi con la natura e contribuire alla sua salvaguardia, dimostrando che ogni gesto conta.

