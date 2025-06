giornata coreana al liceo linguistico falcone di bergamo

Venerdì 6 giugno, il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo si trasformerà in un affascinante ponte culturale con la Corea, offrendo agli studenti un’immersione unica tra tradizioni, arte e innovazione. Questa giornata speciale celebra il valore della diversità e l’apertura internazionale, rafforzando il ruolo del nostro liceo come scuola ambasciatrice del Parlamento europeo. Dalle ore...

Bergamo. Venerdì 6 giugno al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, alla sede in Via Dunant, si svolgerà una speciale giornata coreana scandita da due eventi di alto profilo, resi possibili per il fatto che il Liceo “Falcone”, scuola ambasciatrice del Parlamento europeo, da settembre 2024 è la prima scuola in assoluto in tutta Italia ad avere attivato l’insegnamento curricolare di lingua e letteratura coreana in una classe prima. Dalle 9.30 alle 12, la scuola ospiterà una delegazione composta da cinquanta docenti e dirigenti coreani su invito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, mentre il pomeriggio verrà aperto alle 15 dall’arrivo al “Falcone” del nuovo Console Generale di Corea Choi Tae Ho, nell’ambito delle fitte relazioni culturali e istituzionali fra il Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano e il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it