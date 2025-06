Giornalisti a scuola Il quotidiano in classe In gara 2mila studenti da tutta la Lombardia

Giornalisti a scuola, il quotidiano in classe: un’occasione unica per oltre 2.000 studenti lombardi di immergersi nel mondo dell’informazione e della scrittura. Con più di vent’anni di sfide appassionanti, questa manifestazione è diventata un punto di riferimento per stimolare curiosità, pensiero critico e dialogo tra giovani talenti. La partecipazione sempre più coinvolgente dimostra quanto l’iniziativa continui a crescere come strumento educativo e di crescita personale.

Oltre venti anni di sfide tra le pagine del nostro quotidiano diventanto un tradizionale compagno di scuola. Oltre cento classi hanno preso parte all’edizione di quest’anno del Campionato, scrivendo articoli su temi di attualità, cultura e società. L’obiettivo principale? Accendere la curiosità dei giovani, stimolare il loro pensiero critico e favorire lo scambio di idee tra coetanei. La partecipazione si è rivelata sempre più coinvolgente, anche per chi si avvicinava per la prima volta al mondo del giornalismo scolastico. Le scuole e le famiglie hanno mostrato grande entusiasmo, creando un clima di collaborazione e di condivisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornalisti a scuola. Il quotidiano in classe. In gara 2mila studenti da tutta la Lombardia

Segui queste discussioni su X

"#Rasiglia ieri, oggi e domani" è il servizio di Chiara Dall'Angelo, Benedetta Macchini e Chiara Venuto di #QuattroColonne, il canale della Scuola di Giornalismo radiotv di Perugia col quale i giovani giornalisti hanno partecipato a Raccontami 2025. https://um Tweet live su X

Oggi a Trieste seminario formativo “#Riciclo ed #economia circolare: il modello-Italia che fa scuola in Europa” in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Fra i docenti, esperti CONAI, giornalisti e personalità del mondo istituzionale e Tweet live su X

A scuola di giornalismo - Impaginazione e titoli