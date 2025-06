Giorgia Meloni | No al Referendum per Dimezzare i Tempi della Cittadinanza

Giorgia Meloni si oppone con fermezza al referendum proposto per dimezzare i tempi della cittadinanza, sottolineando che la legge attuale in Italia è già tra le più aperte e rapide d’Europa. La premier evidenzia l’importanza di mantenere un equilibrio tra efficienza burocratica e qualità del processo, ritenendo che accelerare troppo possa compromettere i principi fondamentali. La nostra priorità resta garantire un percorso giusto e meritocratico per tutti.

Sono contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza. La legge sulla cittadinanza in Italia è ottima, tra l'altro molto aperta. Noi siamo da svariato tempo tra le nazioni europee che ogni anno concedono il maggior numero di cittadinanze. Cosa diversa è accelerare l'iter burocratico una volta che si ha il diritto per accedere alla cittadinanza: è una cosa che ci interessa e ci lavoriamo. Ma non contribuirò con il referendum a portare a cinque anni i termini per concedere la cittadinanza alle persone straniere in Italia." Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della seconda edizione de "Il giorno de La Verità", a Palazzo Brancaccio, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni: No al Referendum per Dimezzare i Tempi della Cittadinanza

