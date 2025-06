Giorgia Meloni e il referendum | Cittadinanza in 5 anni? Assolutamente no L’astensione è un diritto legittimo

Giorgia Meloni si confronta con il pubblico in "Il Giorno della Verità", un appuntamento imperdibile per analizzare le sfide che attraversano l’Italia e il mondo. Tra i temi caldi, la riforma della cittadinanza e il ruolo delle astensioni, che rappresentano diritti fondamentali in un'epoca di cambiamenti rapidi. Un dialogo serrato e riflessivo, capace di offrire spunti di approfondimento sul futuro del nostro Paese.

Si è concluso con l’ospite più atteso “Il Giorno della Verità”, appuntamento promosso e organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, per raccontare e fare il punto sulle grandi sfide della contemporaneità e sui temi che ogni giorno l’Italia si trova ad affrontare. Sul palco, infatti, è salita la premier Giorgia Meloni intervistata dal direttore de “La Verità” che ha affrontato i temi più caldi del momento: relazioni internazionali, guerre e politica interna. Partiamo proprio da quest’ultima. La premier, infatti, ha voluto subito puntualizzare il motivo per cui si recherà ai seggi per i prossimi referendum senza tuttavia ritirare le schede referendarie: « Quando non si condividono i contenuti di un referendum c’è anche l’opzione di non votare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giorgia Meloni e il referendum: «Cittadinanza in 5 anni? Assolutamente no. L’astensione è un diritto legittimo»

In questa notizia si parla di: Giorgia Meloni Referendum Cittadinanza

Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori.

Giorgia Meloni gioca d’azzardo anche col voto. Di fronte al referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno, mette in scena l’ennesima furbizia istituzionale: «Vado a votare ma non ritiro la scheda». Un equilibrismo che tradisce la paura di un doppio tonfo: al ref Partecipa alla discussione

Per Matteo Salvini il #ReferendumCittadinanza è il più pericoloso, e quindi non andrà a votare. Il presidente del Senato La Russa, seconda carica dello Stato, ha dichiarato che farà propaganda per l’astensione. Invece la premier Giorgia Meloni ha dato indica Partecipa alla discussione

Referendum, Meloni: «Non votare è un mio diritto, al seggio per rispetto. Contrarissima a dimezzare tempi cittadinanza» - Giorgia Meloni e il referendum dell'8 e 9 giugno. La premier ha ribadito e spiegato la propria posizione. «Perché ho scelto di dire ... Riporta msn.com

Referendum, Giorgia Meloni: «Non votare è un mio diritto, vado al seggio per rispetto. Dimezzare i tempi per la cittadinanza? Contrarissima» - «Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio ... Scrive msn.com

Giorgia Meloni: No al Referendum per Dimezzare i Tempi della Cittadinanza - La premier Meloni si oppone al referendum per ridurre i tempi della cittadinanza a cinque anni per gli stranieri. quotidiano.net scrive