Giorgia Meloni ha spiegato di aver deciso di recarsi al seggio, pur senza votare, per rispetto delle istituzioni e del suo ruolo. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza del processo democratico, anche quando si condividono opinioni diverse sui contenuti referendari. La sua scelta riflette la storica saggezza di chi privilegia l’impegno civico, lasciando spazio all’astensione come forma di dissenso. Perché, come ci insegna un partito serio in...

"Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell'istituto referendario. Poi non condivido i contenuti dei referendum e, come sempre nella storia della nazione, quando non si condividono c'è anche l'opzione dell'astensione. Perché come ci insegna un partito serio in Italia non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti, dei lavoratori e non". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della seconda edizione de "Il giorno de La Verità", a Palazzo Brancaccio, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni: "Al seggio ma non voterò, è un mio diritto"

