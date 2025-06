Gioconda rubata | il furto che rese famoso un imbianchino italiano in tutto il mondo

Giovanni Bertini, un imbianchino appassionato d’arte, si celava un piano audace: trafugare il capolavoro di Leonardo da Vinci. Quel giorno, l’arte stessa fu messa alla prova, e il mondo rimase incredulo di fronte a un furto che avrebbe scritto la storia. La vicenda della Gioconda scomparsa e il suo misterioso ritorno sono ancora oggi tra i capitoli più affascinanti e enigmaci del Louvre. Un episodio che dimostra come anche i sogni più audaci possano cambiare per sempre il volto della cultura mondiale.

Oggi sarebbe impossibile pensare al Louvre senza il suo quadro simbolo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. Eppure c'è stato un momento in cui la Monna Lisa sparì senza dare traccia. No, non è la trama di un film hollywoodiano. Questo furto è successo davvero ed è una storia talmente incredibile che sembra scritta da uno sceneggiatore premio Oscar. Siamo al 21 agosto del 1911 ed il museo del Louvre era chiuso al pubblico. Nella mente dell'italiano Vincenzo Peruggia, di professione imbianchino, si fece strada un' idea a dir poco particolare. Nel silenzio del museo si intrufolò quatto quatto la sera precedente e al mattino seguente, vestito da addetto museale, si avvicinò al celebre dipinto, con tutta calma lo staccò, lo tolse dalla cornice e se lo infilò sotto al soprabito.

