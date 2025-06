Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli | Si gareggia un po’ al buio palla da migliorare

Sofia Raffaeli si conferma protagonista agli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Tallinn, conquistando due finali di specialità e un brillante terzo posto nel concorso generale. La giovane atleta italiana dimostra determinazione e talento, affrontando le competizioni spesso al limite dell’oscurità e con esercizi ancora da perfezionare. Con l’energia alle stelle, domani tornerà in pedana per esibirsi con clavette e nastro, puntando a raggiungere nuovi traguardi e stupire il pubblico.

Sofia Raffaeli ha conquistato la qualificazione a due finali di specialità degli Europei 2025 di ginnastica ritmica, concludendo al quarto posto sia alla palla che al cerchio nell’ambito del turno preliminare sulla pedana di Tallinn (Estonia). La nostra portacolori occupa il terzo posto provvisorio nel concorso generale individuale e domani tornerà in scena per eseguire gli esercizi con le clavette e con il nastro, puntando a raggiungere nuovi atti conclusivi. Sofia Raffaeli ha tracciato un bilancio di giornata attraverso i canali federali: “ Il primo giorno di gara si gareggia un po’ al buio, non si sa quello che hanno fatto le altre e come andrà avanti la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli: “Si gareggia un po’ al buio, palla da migliorare”

