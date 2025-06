Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli rompe il ghiaccio agli Europei | due esercizi brillanti in qualifica e pass per le finali

Sofia Raffaeli apre con stile gli Europei di ginnastica ritmica 2025 a Tallinn, conquistando il pubblico con due esercizi impeccabili e qualificandosi brillantemente per le finali. La giovane campionessa marchigiana, reduce da vittorie importanti in Coppa del Mondo e European Cup, dimostra di essere già una protagonista indiscussa della competizione. La sua performance promette emozioni e sorprese nelle prossime sfide, confermando il suo talento e la sua determinazione.

Sofia Raffaeli ha esordito brillantemente agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, cimentandosi con profitto nei primi due esercizi delle qualificazioni. La fuoriclasse marchigiana, presentatasi all’appuntamento dopo aver vinto il concorso generale di una tappa di Coppa del Mondo e la European Cup, ha eseguito due ottime prove sulla pedana di Tallinn (Estonia): prima si è fatta apprezzare al cerchio (29.600, 13.3 il D Score e 8.1 per l’esecuzione) e poi ha convinto con la palla, venendo premiata con il riscontro di 27.950 (11.9 come nota di partenza, 8.0 di pannello E). Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle ha fatto registrare il terzo punteggio provvisorio in entrambe le specialità : al cerchio è preceduta dalla tedesca Darja Varfolomeev (30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli rompe il ghiaccio agli Europei: due esercizi brillanti in qualifica e pass per le finali

