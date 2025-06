Ginnastica ritmica Europei 2025 oggi | orari 5 giugno tv streaming italiane in gara

Oggi, giovedì 5 giugno, Tallinn ospita la seconda giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025, un evento imperdibile per gli appassionati italiani. Le atlete seniores si sfidano nelle qualificazioni di cerchio e palla, con le nostre rappresentanti pronte a brillare tra le migliori d’Europa. Non perdere gli orari e le dirette tv e streaming: il talento delle nostre ginnaste si esibirà nel pomeriggio, con Sofia Raffaeli tra le protagoniste da seguire.

Oggi giovedì 5 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con una giornata dedicata interamente alle individualiste seniores, le quali saranno impegnate nelle qualificazioni tra cerchio e palla. Si incomincerà alle ore 09.00, le italiane sono state inserite nel terzo gruppo che scenderà in pedana alle ore 14.45. Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, tra le grandi favorite della vigilia in questa rassegna continentale. La vice campionessa d’Europa e bronzo olimpico di Parigi 2024 nel concorso generale individuale incomincerà la propria avventura con un paio di esercizi tra cerchio e palla, cercando di raggiungere le finali di specialità (prove non olimpiche). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 5 giugno, tv, streaming, italiane in gara

