Ginevra Taddeucci regina del nuoto di fondo | il segreto del suo successo mondiale

Ginevra Taddeucci, regina del nuoto di fondo, ha conquistato il cuore degli appassionati con i suoi incredibili successi mondiali. Dal bronzo olimpico a Parigi agli emozionanti trionfi agli Europei di Stari Grad nel 2024, la campionessa toscana si racconta in questa intervista esclusiva. Tra ambizioni per i Mondiali di Singapore 2025 e il suo percorso di dedizione, scopriamo cosa rende Ginevra una vera icona del nuoto internazionale.

Dal bronzo olimpico conquistato a Parigi all’oro e doppio argento agli Europei di nuoto in acque libere 2024 a Stari Grad, Ginevra Taddeucci è oggi una delle figure di riferimento del nuoto di fondo internazionale. In questa puntata di Swim Zone, la campionessa toscana si apre ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada: un’intervista sincera in cui si parla del presente, delle ambizioni per i Mondiali di Singapore 2025 e del percorso che l’ha portata tra le big del panorama mondiale. Tra bilanci, emozioni e prospettive, scopriamo il lato piĂą autentico di una delle atlete piĂą vincenti e complete del nuoto italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginevra Taddeucci regina del nuoto di fondo: il segreto del suo successo mondiale

In questa notizia si parla di: Nuoto Ginevra Taddeucci Fondo

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si tinge d’argento nella 10 km degli Europei a Stari Grad. Vince Mihalyvari - Ginevra Taddeucci conquista una straordinaria medaglia d'argento nella 10 km agli Europei di nuoto di fondo 2025, svoltisi nelle acque cristalline di Stari Grad, sull'isola di Hvar.

4x1500 D'ARGENTO L’Italia chiude in bellezza gli Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad conquistando l’argento nella 4x1500 con Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri #fondo #acquelibere #azzurri #ope Partecipa alla discussione

OROOOOOOO Ginevra Taddeucci conquista la medaglia d'oro nella 5km degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad #Nuoto #Taddeucci #StariGrad2025 #EuropeanAquatics #OpenWater Partecipa alla discussione

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Contenta per il mio primo titolo europeo. È stata una gara molto dura” - Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d'oro nella 5 chilometri ai Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo, in corso di svolgimento sull'isola ... oasport.it scrive

Nuoto di Fondo, Ginevra Taddeucci perde il podio al fotofinish nella 3 km knockout degli Europei 2025, oro all’ungherese Fabian - Si conclude senza medaglie azzurre il day 3 degli Europei 2025 di nuoto di fondo. A Stari, in Croazia, Ginevra Taddeucci non è riuscita a salire sul podio ... Come scrive oasport.it

Europei nuoto di fondo 2025: l'Italia chiude con l'argento nella staffetta mista, Paltrinieri battuto da Rasovszky nel finale - NUOTO DI FONDO, EUROPEI 2025 - L'Italia termina la rassegna di Stari Grad (Croazia) con il secondo posto nella staffetta mista 4x1500 metri alle spalle dell'Ung ... Secondo eurosport.it

Ginevra Taddeucci regina del nuoto di fondo: il segreto del suo successo mondiale