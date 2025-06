Ginevra Marchetti brilla ai campionati assoluti di nuoto artistico

Ginevra Marchetti conquista il cuore degli appassionati con il suo talento brillante ai campionati assoluti di nuoto artistico. A soli 17 anni, con coraggio e determinazione, ha lasciato casa per seguire la sua passione, dimostrando che i sogni si alimentano con impegno e sacrificio. I suoi traguardi sono la testimonianza di una ragazza che non si arrende e punta sempre più in alto, ispirando tanti giovani a credere nelle proprie capacità.

"Tutti questi risultati sono per me motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. Dallo scorso settembre vivo a Savona, ho lasciato casa a 17 anni e sono andata a vivere da sola per seguire la mia passione sportiva. Non sempre è stato facile, anche se adesso mi trovo bene: per questo sono particolarmente felice dei traguardi che ho raggiunto sin qui". Parola di Ginevra Marchetti, che ha così commentato il poker di medaglie conquistate ai campionato assoluti di nuoto artistico, svoltisi nei giorni scorsi stadio del nuoto di Cuneo. La sincronetta diciottenne di Montemurlo, cresciuta nella Futura, è da anni fra le giovani più promettenti del panorama italiano, cominciando da quando nel 2019 si laureò campionessa italiana di categoria insieme alla compagna di squadra Greta Franzè. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginevra Marchetti brilla ai campionati assoluti di nuoto artistico

