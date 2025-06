Gibilterra-Croazia | le probabili formazioni

Il calcio internazionale si prepara a accendere i riflettori sullo scontro tra Gibilterra e Croazia, valida per il gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2026. I croati, al loro esordio ufficiale, puntano a partire con il piede giusto, mentre Gibilterra cerca di sorprendere nonostante le recenti sconfitte. Venerdì 6 giugno alle 20.45 all’Estadio Algarve di Faro, due formazioni pronte a dare spettacolo in questa sfida cruciale. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le strategie delle due squadre.

Gara valida per il gruppo L di qualificazioni ai Mondiali 2026. I croati fanno il loro esordio con l’obiettivo di fare già punti pesanti per indirizzare subito il loro cammino. Gibilterra-Croazia si giocherà venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20.45 presso l’Estadio Algarve di Faro. GIBILTERRA-CROAZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci da due sconfitte contro Montenegro e Repubblica Ceca. Niente di sorprendente per una Nazionale destinata a recitare ancora una volta il ruolo di comparsa non essendo al livello delle loro avversarie del girone. L’obiettivo è cercare quantomeno di evitare l’ultima posizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com