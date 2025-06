Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati Le foto del grande giorno

Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni hanno coronato il loro amore nel giorno più speciale: le foto del loro matrimonio, svoltosi nel cuore di Roma, svelano emozioni e sorrisi indimenticabili. Il calciatore dell’Atalanta e la sua compagna hanno detto "sì" davanti a amici e ospiti VIP, celebrando un amore che splende più che mai. Una giornata da sogno che rimarrà impressa nei ricordi di tutti.

Il calciatore dell’Atalanta e la compagna hanno detto il fatidico "sì" nel cuore della Capitale, davanti ad amici e ospiti vip. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati. Le foto del grande giorno

Il matrimonio di Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni: qual è la location scelta per la festa - Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni stanno per coronare il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola! Per festeggiare questo giorno speciale, hanno selezionato una location incantevole, immersa nel verde e ricca di charm.

Le nozze di Gianluca Scamacca: guarda le foto del sì a Flaminia Appolloni #gianlucascamacca #flaminiaappolloni #5giugno https://tgcom24.mediaset.it/people/nozze-gianluca-scamacca-flaminia-appolloni_99158516-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati, le prime foto della cerimonia a Roma Partecipa alla discussione

