Giampietro Pd su piste ciclabili | Bene i 12 chilometri ma i percorsi inaugurati da tempo non vanno abbandonati

Piero Giampietro, capogruppo del Pd, accende i riflettori sulle piste ciclabili di Pescara, riconoscendo con soddisfazione i 12 chilometri realizzati ma sottolineando con fermezza che alcuni percorsi, come quello tra lo Stadio e l’Università, sono stati lasciati all’abbandono. La mobilità sostenibile merita attenzione e rispetto: è ora di investire nel futuro della città, senza dimenticare il passato.

“Piste ciclabili completamente abbandonate in alcune zone della città, come per esempio il percorso dedicato alle biciclette che collega la zona stadio all’università”. A denunciarlo, su segnalazione di alcuni cittadini di Pescara sud, è il capogruppo del Pd Piero Giampietro, che in un video. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Giampietro (Pd) su piste ciclabili: "Bene i 12 chilometri, ma i percorsi inaugurati da tempo non vanno abbandonati"

