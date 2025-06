Giaccherini | “Ho perso 15mila euro al casinò Con il primo contratto ho comprato un terreno”

Giaccherini svela come, fin da subito, ha deciso di puntare sul futuro, piuttosto che sui beni materiali. Con il suo primo stipendio da calciatore, invece di spendere in modo impulsivo, ha scelto di investire in business promettenti, dimostrando una visione lungimirante. Ma la sua storia non si ferma qui: tra successi e qualche errore, ecco come ha affrontato le sfide della vita finanziaria. Continua a leggere per scoprire il suo percorso e i consigli che può offrire.

Giaccherini racconta cosa ha fatto con il primo stipendio da calciatore: "Non mi sono comprato la macchina, volevo investire in business che potessero generare un guadagno futuro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti