Gettano uno zaino nel cassonetto e finiscono a processo per furto aggravato | assolti tre spazzini

Un gesto apparentemente semplice ha scatenato un vero e proprio incubo legale per tre spazzini di Mattinata, accusati ingiustamente di furto aggravato. Dopo mesi di tensione e incertezza, la verità è venuta a galla, e ieri in tribunale si è consumata la parola fine: un'assoluzione per "remissione della querela". La loro storia ci ricorda quanto sia importante fare luce sulla giustizia e difendere i diritti di chi svolge un lavoro umile ma fondamentale.

Gettano uno zaino lasciato vicino a un cassonetto dei rifiuti nell'autocompattatore e finiscono a processo per furto aggravato: l'incubo per tre spazzini di Mattinata è terminato ieri, 4 giugno 2025, in tribunale, con una assoluzione per "remissione della querela". L’accusa per i tre operatori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Gettano uno zaino nel cassonetto e finiscono a processo per furto aggravato: assolti tre spazzini

