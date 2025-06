Gestione della darsena all’origine dell’intricata matassa | indagato anche Monosi

Nell'intricata vicenda che coinvolge gestione della darsena e possibili collusioni tra imprenditoria e politica, emerge un quadro complesso di corruzione che coinvolge figure di spicco come Alfredo Barone, Attilio Monosi e Pasquale Gorgoni. L'indagine, ancora in evoluzione, mette in luce come le decisioni sulla gestione portuale possano nascondere interessi ben più oscuri. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata matassa che potrebbe rivoluzionare il panorama locale.

LECCE - Nell’indagine che vede al centro un presunto torbido intreccio tra imprenditoria e politica, c’è un reato, la corruzione, contestato oltre che ad Alfredo Barone, anche ad Attilio Monosi e Pasquale Gorgoni (detto Lillino). Il primo, imprenditore leccese di 69 anni, è considerato al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Gestione della darsena all’origine dell’intricata matassa: indagato anche Monosi

In questa notizia si parla di: Monosi Gestione Darsena Origine

Gestione della darsena all’origine dell’intricata matassa: indagato anche Monosi - L’ex assessore, insieme all’allora coordinatore del settore Patrimonio, si sarebbe messo a disposizione dell’imprenditore al centro dell’inchiesta che muove i primi passi attorno all’approdo di San Ca ... Riporta lecceprima.it