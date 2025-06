Gestione del dolore nello sport | grande successo per il congresso al Benito Stirpe

Il successo del secondo congresso "Strategie integrate per la gestione del dolore muscolo-scheletrico e fasciale nello sportivo" al Benito Stirpe conferma l'importanza di approcci innovativi e multidisciplinari per migliorare il benessere degli atleti. Un appuntamento imperdibile che ha riunito esperti e professionisti del settore, sottolineando come la ricerca e la collaborazione siano fondamentali per affrontare efficacemente il dolore sportivo. L'evento si conclude con un impegno rinnovato verso pratiche sempre piĂą efficaci e personalizzate.

Si è concluso con successo, per il secondo anno consecutivo, il corso ECM intitolato "Strategie integrate per la gestione del dolore muscolo-scheletrico e fasciale nello sportivo". L'evento, tenutosi nella Sala Stampa dello Stadio Benito Stirpe, è stato organizzato da A&G Global Events.

