Germania critica Israele su nuovi insediamenti e i pochi aiuti a Gaza

In un contesto internazionale sempre più complesso, la Germania si schiera contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, definendoli illegali e critici verso le nuove sfide nel conflitto israelo-palestinese. Allo stesso tempo, evidenzia come gli aiuti umanitari per Gaza siano insufficienti per alleviare le sofferenze dei civili. Le parole di Johann Wadephul riflettono una posizione chiara e decisa: è urgente agire con responsabilità e solidarietà per riportare la pace e la stabilità nell'area.

Roma, 5 giu. (askanews) - La Germania critica la creazione di nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, definendo l'azione illegale secondo il diritto internazionale, mentre sono "troppo pochi" gli aiuti che raggiungono i civili nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Parole del ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in conferenza stampa congiunta con l'omologo israeliano a Berlino. "Queste immagini da Gaza sono scioccanti e mostrano quanti aiuti umanitari raggiungano attualmente Gaza. Sono troppo pochi", ha dichiarato Wadephul. "Sono anche preoccupato per la situazione estremamente tesa in Cisgiordania e per la decisione del governo israeliano di approvare 22 insediamenti - ha proseguito il ministro tedesco - Anche come amici, non possiamo ignorare questo, e devo dire che lo respingiamo.

