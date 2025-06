Germania accelera sulla linea dura | espulsioni rapide dei clandestini

In un contesto di crescente tensione sull’immigrazione, la Germania mette il turbo sulle espulsioni rapide dei clandestini, rafforzando le misure già in atto. Berlino dimostra di non voler perdere tempo e punta a una gestione più dura e decisa del fenomeno. È un segnale chiaro: l’UE si muove verso politiche più rigide per contenere l’immigrazione irregolare, con implicazioni che potrebbero influenzare l’intera regione.

Roma, 5 giu – Nessuna svolta, ma una netta accelerazione di un processo già in corso: la Germania continua a stringere il cerchio sull’immigrazione irregolare. Dopo i rinforzi al confine e lo stop all’accoglienza dei richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi considerati “sicuri”, Berlino adotta ora un pacchetto normativo che punta alle espulsioni rapide per i clandestini. La Germania accelera sulle espulsioni rapide. Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, già al centro della stretta annunciata nei mesi scorsi, ha portato a termine un nuovo giro di vite: più poteri alle autorità per perquisire gli alloggi dei migranti, estensione della custodia preventiva fino a 28 giorni per facilitare i rimpatri, e una maggiore pressione sugli irregolari privi di documenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Germania, accelera sulla linea dura: espulsioni rapide dei clandestini

