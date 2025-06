Generazione X Kevin Smith ricorda l' inizio dell' amicizia con Ben Affleck | Mi lasciava bigliettini sul set

Kevin Smith, regista di Clerks, ricorda con affetto l'inizio della sua amicizia con Ben Affleck, un rapporto nato tra risate e piccole attenzioni sul set. Durante le riprese di Generazione X, Smith concedeva giorni liberi a Ben e, come gesto di gratitudine, gli lasciava dei bigliettini, creando così ricordi che ancora oggi fanno sorridere. Un aneddoto che rivela il valore dell'amicizia nel mondo del cinema e il legame speciale tra questi due talenti.

Il regista di Clerks ha raccontato un divertente aneddoto sulla prima collaborazione cinematografica con il regista di The Town e Argo. Intervistato da People per il 25° anniversario del film Dogma, Kevin Smith si è lanciato in un momento nostalgico quando ha ricordato la prima collaborazione con l'amico Ben Affleck. Durante le riprese di Generazione X, Smith concedeva dei giorni liberi a Ben Affleck e per ringraziarlo gli lasciava diversi bigliettini nel suo ufficio sul set del film. I gesti di tenerezza di Ben Affleck per Kevin Smith In quel periodo, Ben Affleck non era soltanto impegnato con le riprese di Generazione X ma anche con il lavoro sulla sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle:"Veniva da me e diceva:'Ehi, non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it