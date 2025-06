Gender gap in Campania | le donne ancora fragili in ambito finanziario

In Campania, il divario di genere nel settore finanziario si fa ancora sentire, con le donne che faticano a conquistare autonomia e sicurezza economica. Questa disparità, più marcata rispetto ad altre regioni italiane, riflette un minore accesso al mondo economico e una gestione delle risorse più tardiva. Come sottolinea Alessandra Grimoldi di Alleanza Assicurazioni, è fondamentale agire per colmare questa distanza e promuovere un futuro più equo e inclusivo.

In Italia esiste un gender gap che vede le donne "più fragili" rispetto a tematiche finanziarie ed assicurative, un divario che in Campania è ancora più marcato. "Questa fotografia è dovuta a un minore accesso al mondo economico delle donne - ha detto Alessandra Grimoldi, Responsabile Communication & Content marketing di Alleanza Assicurazioni - ma anche al fatto che le donne iniziano a gestire le proprie risorse economiche più tardi rispetto ai coetanei uomini: più del 30 per cento delle donne dichiara di avere iniziato a gestire in maniera autonoma le proprie risorse solo dopo i 18 anni e inoltre anche quando le donne sono in coppia tendono a demandare al partner la gestione delle finanze familiari, anche quando sono le principali percettrici di reddito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gender gap in Campania: le donne ancora fragili in ambito finanziario

