Gazzetta dello Sport | Farò un super Napoli

Nel cuore pulsante di Napoli, tra il profumo del mare e l'entusiasmo dei tifosi, Aurelio De Laurentiis ha svelato in un incontro esclusivo a Palazzo Petrucci le sue ambizioni per il futuro del Napoli. Con passione e determinazione, il presidente ha delineato i piani estivi e il forte legame con la città, promettendo di fare il possibile per rendere il sogno azzurro ancora più grande. «Non venderò mai il...»

Nel cuore affacciato sul Golfo di Napoli, a Palazzo Petrucci, è andata in scena la visione ambiziosa e identitaria di Aurelio De Laurentiis per il futuro del club azzurro. Come racconta Antonio Giordano su La Gazzetta dello Sport, il presidente ha illustrato i piani estivi e i nuovi orizzonti societari, ribadendo con orgoglio il legame inscindibile con la squadra e con la città. «Non venderò mai il Napoli, nemmeno per due miliardi e mezzo», ha dichiarato senza esitazione De Laurentiis. «Finché vivrò, resterò qui. Poi saranno i miei figli a decidere, ma intanto ricordo che già nel 2018 ho rifiutato 900 milioni».

