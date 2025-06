Gaza uccisi per raccontare | 225 giornalisti caduti sotto le bombe Mattarella | Sempre più conflitti senza regole né misura

La guerra a Gaza, oltre a mietere vittime tra civili e combattenti, si sta trasformando nel più grande cimitero per la stampa mondiale, con 225 giornalisti uccisi dal 7 ottobre 2023. Un dolore che non può essere ignorato, mentre figure come Mattarella denunciano conflitti sempre più privi di regole e misura. È un monito sulla fragile libertà di informare in tempi di caos e violenza, e sulla necessità di fare luce su una verità spesso nascosta.

La guerra a Gaza non è solo un inferno per civili, soldati e miliziani. È diventata, dati alla mano, il più vasto cimitero per la stampa mondiale. Dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas in Israele, sono 225 i giornalisti uccisi nella Striscia, secondo quanto denunciato dal Sindacato dei giornalisti palestinesi. A cadere, nell’ultimo attacco contro l’ ospedale al-Ahli di Gaza City, sono stati tre operatori dei media. Uno di loro, Ismail Badr, lavorava per Palestine Today, rete affiliata alla Jihad islamica. Un secondo, Suleiman Hajaj, è stato identificato da Al Jazeera tra le vittime. La terza, secondo fonti locali, era anch’essa impegnata nella copertura dell’assedio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, uccisi per raccontare: 225 giornalisti caduti sotto le bombe. Mattarella: “Sempre più conflitti senza regole né misura”

