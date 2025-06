gaza schlein e la scelta giusta che andrà a finire male

Gaza Schlein e la scelta di sostenere manifestazioni contro la guerra condotta da Israele a Gaza rappresentano una posizione che, secondo molti, potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. La durata prolungata, i metodi controversi e gli obiettivi poco trasparenti sollevano serie preoccupazioni. Come scrive...

Ci sono molte ragioni per manifestare contro la guerra condotta da Israele a Gaza: la durata spropositata, i metodi inaccettabili, gli obiettivi non dichiarati, sia nel senso che il governo di Benjamin Netanyahu non ha dichiarato né mostra di avere in testa chiari obiettivi realisticamente perseguibili, al di là della generica e utopistica «distruzione di Hamas», sia nel senso che gli obiettivi non dichiarati sono riprovevoli. Come scrive Carmelo Palma, la strategia di Netanyahu e dei suoi alleati è di occupare e annettere Gaza e la Cisgiordania, e non certo per inglobare altri cinque milioni e mezzo di arabi in aggiunta agli oltre due milioni che già hanno la cittadinanza (e il diritto di voto) in Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it