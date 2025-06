Gaza presidente brasile Lula | Non è una guerra è un genocidio premeditato e perpetrato da Israele contro donne e bambini - VIDEO

Durante una conferenza stampa a Parigi, il presidente brasiliano Lula Da Silva ha denunciato con fermezza il drammatico scenario a Gaza, definendolo un "genocidio perpetrato da un esercito altamente preparato" contro donne e bambini. Le sue parole accendono i riflettori su una crisi umanitaria di proporzioni enormi, richiedendo una riflessione urgente sulla responsabilità internazionale e sulla necessità di azioni concrete per fermare questa tragedia.

A Parigi durante una conferenza stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron, Lula Da Silva ha dichiarato: "Quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio perpetrato da un esercito altamente preparato" Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha descritto la situazione.

