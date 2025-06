Gaza Netanyahu fornisce armi a gruppo jihadista nella Striscia affiliato all' Isis | la rivelazione choc di Lieberman

La recente rivelazione di Lieberman, secondo cui Netanyahu fornirebbe armi a un gruppo jihadista affiliato all'ISIS nella Striscia di Gaza, scuote l'opinione pubblica. Potrebbe questa strategia celare un tentativo di finanziare indirettamente Hamas, come avvenuto con l’attacco del 7 ottobre? Un disegno complesso e inquietante che solleva più domande che risposte sulla reale natura delle alleanze e delle manovre politiche nel cuore del conflitto israelo-palestinese.

È possibile che una strategia del genere possa essere un modo indiretto per finanziare Hamas come successo con l'attacco del 7 ottobre. C'è chi afferma che tale azione si possa riconfigurare all'interno di un disegno che vede Netanyahu sostenere direttamente o indirettamente Hamas, in modo che si po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it