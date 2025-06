Gaza musica e memoria | il Caffè Letterario che disarma il cuore

Il Caffè Letterario di Scampia del 24 maggio scorso si è distinto per la sua capacità di toccare le corde più profonde dell’anima, unendo musica e memoria in un abbraccio antico e vitale. Attraverso parole, suoni e riflessioni, l’evento ha dimostrato come il cuore possa essere disarmato dal potere della cultura e dell’empatia, lasciando un’impronta indelebile. Un momento che ci invita a non dimenticare e a coltivare speranza e solidarietà.

Il Caffè Letterario di Scampia del 24 maggio scorso è stato particolarmente singolare e ha suscitato forti emozioni e riflessioni. La serata, coorganizzata con l'associazione Animazione Quartiere Scampia-AQuaS Ets, è principiata con la sentita adesione all'iniziativa "Un sudario per Gaza".

