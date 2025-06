Gaza l’Idf recupera i cadaveri di due ostaggi e scatena l’inferno sulla Striscia

Gaza, un nuovo dramma si apre: l’IDF recupera due cadaveri di ostaggi statunitensi, portando l’orrore nella Striscia a livelli ancora più alti. Mentre il conflitto infuria senza pietà, le operazioni militari svelano un quadro sempre più drammatico e complesso. Con questa ripresa di corpi senza vita, si consuma un capitolo doloroso in un conflitto che sembra non avere fine. Ma quali sono le conseguenze di questa escalation?

Passano i mesi, ma non accenna a diminuire l'orrore nella Striscia di Gaza. Con un'operazione portata avanti dall'esercito israeliano (IDF) e dai servizi segreti dello Shin Bet, sono state recuperate a Khan Yunis le salme di due ostaggi con passaporto statunitense, Gadi Haggai e Jidih Weinstein, finiti nelle mani delle Brigate Mujahideen, un gruppo armato relativamente piccolo ma alleato di Hamas. A darne notizia è stato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, che, scosso e visibilmente furioso, ha dichiarato che lo Stato ebraico "non si fermerà finché non riporterà a casa tutti i nostri ostaggi, sia i vivi che i morti".

