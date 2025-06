Gaza la pace si ferma a Washington | Usa bloccano l’Onu con un veto

In un contesto di tensione e speranze spezzate, la lotta per la pace a Gaza si scontra contro i muri di Washington. Nonostante il sostegno di 14 Paesi, gli Stati Uniti esercitano il veto, impedendo una risoluzione ONU che potrebbe cambiare le sorti della regione. La posta in gioco è alta: mentre Hamas reagisce con rabbia e Norvegia esprime rammarico, il mondo osserva con trepidazione, consapevole che il futuro di Gaza dipende ora da decisioni cruciali ancora da prendere.

14 Paesi favorevoli, ma Washington dice no: “Hamas non deve avere un futuro”; ira di Hamas, rammarico della Norvegia, e il Washington Post si corregge su Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, la pace si ferma a Washington: Usa bloccano l’Onu con un veto

Altri articoli sullo stesso argomento

Dino Giarrusso all’Isola: “Usiamo questo spazio per chiedere la pace a Gaza e in Ucraina” - Dino Giarrusso fa il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2025 durante la seconda puntata del 12 maggio, portando con sé un importante messaggio di pace.

Segui queste discussioni su X

Brianza Now: solidarietà ai civili di Gaza e impegno per la pace #NordMilano24 #brianzanow #solidarietà #civili #Gaza #inpegnoperlapace #cronaca #breakingnews Tweet live su X

#LiveIn Milano. Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Non servono molte cose per la pace in Ucraina o a Gaza. Basta la decisione di un uomo, che può essere Putin o Netanyahu"? https://tinyurl.com/4bttekuk Tweet live su X

US' Tammy Bruce Says Palestinian Statehood Is 'Unproductive' as Merz Slams Israel | Gaza | APT