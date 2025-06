Gaza Khamenei attacca Netanyahu e Trump | Catastrofe umanitaria nella Striscia mondo islamico combatta gang sionista e complicità Usa

In un clima di crescente tensione, il leader iraniano Ali Khamenei punta il dito contro Netanyahu, Trump e gli Stati Uniti, responsabili, a suo avviso, di contribuire alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza. Con parole dure, Khamenei denuncia la complicità occidentale nel sostegno al regime sionista e invita alla lotta contro questa alleanza, in un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici del mondo islamico. La sfida è lanciata: cosa succederà ora?

Il leader iraniano ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli apertamente di essere complici nei crimini del regime sionista La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è tornata a lanciare un duro attacco contro il governo israeliano e i suoi alleati, in particolare gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Khamenei attacca Netanyahu e Trump: “Catastrofe umanitaria nella Striscia, mondo islamico combatta gang sionista e complicità Usa”

