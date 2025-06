Gaza Khamenei attacca Netanyahu e Trump | Catastrofe umanitaria nella Striscia mondo islamico combatta gang sionista e complicità Usa

In un contesto di crescente tensione nel mondo islamico, il leader iraniano Ali Khamenei non risparmia critiche a Netanyahu e Trump, puntando il dito contro la loro complicità nei crimini del regime sionista e denunciando una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza. La sua opposizione si inserisce in un quadro di lotta più ampio contro le ingerenze occidentali e le alleanze strategiche, evidenziando come questa escalation possa avere ripercussioni profonde e durature sulla stabilità regionale e globale.

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è tornata a lanciare un duro attacco contro il governo israeliano e i suoi alleati, in particolare gli Stati Uniti.

