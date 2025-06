Gaza il racconto di Sami | “I centri di distruzione degli aiuti sono trappole di morte Non vogliono aiutarci”

Nel cuore di Gaza, Sami Abuomar di ACS denuncia con fermezza le trappole mortali che fingono di fornire aiuti umanitari. I centri di distribuzione, secondo lui, sono diventati strumenti di morte, e non di salvezza. Un racconto drammatico che rivela le false promesse di aiuto e il reale volto della sofferenza sotto assedio. Continua a leggere per scoprire come il coraggio di chi lavora sul campo si contrappone alle insidie di un conflitto senza fine.

L'intervista di Fanpage.it a Sami Abuomar, operatore umanitario gazawi di ACS: “Come umanitari di Gaza nessuno di noi è stato coinvolto dalla Gaza Humanitarian Foundation, loro lavorano solo con i soldati israeliani. Abbiamo capito che non vogliono darci cibo, ci vogliono ammazzare e basta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

