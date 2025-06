Gaza Idf recupera corpi coppia ostaggi

Le forze israeliane hanno recuperato i corpi di una coppia ostaggio, vittime di un attacco di Hamas a Gaza. La notizia, annunciata da Netanyahu, rafforza la determinazione di Israele nel riportare a casa tutti gli ostaggi, sia vivi che caduti. Si tratta di cittadini israeliani-americani uccisi durante l’attacco a Nir Oz il 7 ottobre. La lotta per la giustizia e la pace continua, mentre il dolore si fa ancora più profondo.

Le forze di sicurezza israeliane hanno recuperato i corpi senza vita di due ostaggi durante un'operazione speciale a Gaza. Lo ha reso noto Netanyahu. "Non ci fermeremo finché non riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi sia vivi, sia caduti", ha detto il premier. Si tratta di una coppia con doppia cittadinanza israeliana e americana. I due erano stati uccisi dai miliziani di Hamas dutante l'assalto al kibbtz di Nir Oz il 7 ottobre 2023. La loro morte era stata confermata dall'Idf.

