Gaza Humanitarian Foundation | chiusura temporanea dei siti di aiuti per manutenzione

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha temporaneamente sospeso le attività di distribuzione degli aiuti, annunciando lavori di manutenzione ai suoi siti. Questa interruzione, seppur breve, sottolinea l’importanza di garantire strutture sicure ed efficienti per supportare la popolazione palestinese. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando in una rapida riattivazione per continuare a offrire un aiuto fondamentale a chi ne ha più bisogno.

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti umanitari ai palestinesi non riapriranno questa mattina, come previsto, a causa di lavori di manutenzione e riparazione. Lo riporta il Times of Israel. La Ghf, che gestisce la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza, ha affermato che i siti riprenderanno le operazioni più tardi nel corso della giornata, senza però specificare quando. L'organismo americano filo-israeliano ha aggiunto che condividerà le informazioni sugli orari di apertura non appena i lavori saranno terminati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza Humanitarian Foundation: chiusura temporanea dei siti di aiuti per manutenzione

Gaza Humanitarian Foundation. Ex agenti della Cia, paradisi fiscali e banche d’affari: ecco chi distribuisce gli aiuti - La Gaza Humanitarian Foundation, coinvolta in operazioni di distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia, ha avuto origine nel novembre dello scorso anno, con connessioni che sollevano sospetti legati a ex agenti della CIA, paradisi fiscali e banche d'affari.

