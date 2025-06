Gaza continua a bruciare Netanyahu insiste con l’offensiva terrestre scatenando la protesta della Croce Rossa | La Striscia è peggio dell’inferno

Gaza continua a bruciare sotto il fuoco incessante, mentre Netanyahu insiste con l’offensiva terrestre, scatenando dure proteste della Croce Rossa. La Striscia, teatro di devastazioni indicibili, si presenta come un inferno in Terra. Con i negoziati di pace ancora in stallo, il bilancio dei recenti raid israeliani è sconvolgente: almeno 95 vittime e centinaia di civili feriti. La situazione rimane critica e il mondo osserva con crescente preoccupazione, sperando in una svolta umanitaria immediata.

Con i negoziati di pace ancora in stallo, nella Striscia di Gaza continuano a piovere le bombe israeliane che seminano morte e distruzione. Il bilancio dei raid dell'esercito israeliano (IDF), avvenuti nelle ultime 24 ore, è agghiacciante: almeno 95 vittime e 440 civili feriti, in una dinamica che sembra confermare la tanto temuta escalation del conflitto. Ancora più grave, almeno 18 dei decessi sono avvenuti in quello che l'IDF ha definito l'ennesimo "incidente": una scuola a Khan Younis, che ospitava famiglie sfollate, è stata centrata da un bombardamento, scatenando le proteste del mondo arabo.

