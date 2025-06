Gauff-Boisson | orario precedenti e dove vederla in tv

Sei pronto a scoprire tutto sulla semifinale tra Coco Gauff e Lois Boisson al Roland Garros 2025? Oggi, giovedì 5 giugno, il grande tennis si fa ancora più emozionante: scopri orari, precedenti e dove poterla vedere in TV per non perderti nemmeno un momento di questa sfida avvincente. Restate con noi: l’appuntamento è alle porte!

(Adnkronos) – Tempo di semifinali al Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 5 giugno, l'americana Coco Gauff, numero due del mondo, sfida la francese Lois Boisson, numero 361 del ranking Wta capace di eliminare, dopo essere entrata nel tabellone principale dello Slam parigino, Jessica Pegula agli ottavi e Mirra Andreeva nei quarti. Gauff ha invece superato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 2 giugno: Boisson elimina Pegula! Ok Gauff - Il Roland Garros 2025 continua a riservare emozioni forti! Nella parte bassa del tabellone femminile, la giovane Loïs Boisson sorprende tutti e conquista un posto nei quarti di finale, eliminando la favorita Pegula.

Segui queste discussioni su X

La francese Boisson sorprende ancora al Roland Garros: in semifinale dopo aver battuto Andreeva. Ora la Gauff https://ilsole24ore.com/art/la-francese-boisson-sorprende-ancora-roland-garros-semifinale-aver-battuto-andreeva-ora-gauff-AHqtz45?utm_term= Tweet live su X

Impresa storica di Lois Boisson : la n.361 WTA batte Mirra Andreeva 7-6(8) 6-3 e vola in semifinale al Roland Garros . Da wild card a top 100, sfiderà Coco Gauff per un posto in finale . La favola continua #rolandgarros25 #rg25 #Tennis Tweet live su X