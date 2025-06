Gattuso Hajduk Spalato è finita! Rescissione consensuale dopo un solo anno per il tecnico ex Milan e Napoli

Dopo un anno ricco di sfide e emozioni, Gennaro Gattuso si congeda dall’Hajduk Spalato. L’ex tecnico di Milan e Napoli lascia la Croazia, con un pizzico di rammarico ma anche tanta esperienza acquisita. La sua avventura al timone dei biancorossi si conclude con un bilancio positivo, aprendo nuovi capitoli sia per lui che per il club. La sua strada è ancora tutta da scrivere.

