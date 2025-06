Gasperini fa una prima richiesta alla Roma | vuole un colloquio con l’allenatore della Primavera

Gasperini si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, questa volta con la Roma. Dopo aver manifestato il suo entusiasmo, l’allenatore ha già fatto una richiesta concreta: incontrare il tecnico della Primavera per discutere di strategie e obiettivi futuri. È l’inizio di un percorso che promette emozioni e novità per il mondo giallorosso. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intrigante operazione.

Gasperini, comincia l'avventura alla Roma: è arrivato a Trigoria. Ecco i prossimi passi - Il tecnico ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini intorno alle 11: ora il tour del centro sportivo prima di chiudere l'iter burocratico ... Come scrive msn.com

Roma: oggi il giorno di Gasperini, si legherà al club fino al 2028 - Si attende l'ufficialità dell'allenatore ai giallorossi, ieri l'arrivo in città e il primo colloquio con i senatori ... Secondo msn.com

